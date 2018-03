Megaprédio na Faria Lima consegue Habite-se e agora só depende de alvará O conjunto de torres comerciais mais valorizado da capital paulista recebeu o segundo aval municipal para abrir. A Subprefeitura de Pinheiros concedeu ontem o Habite-se ao Edifício Pátio Victor Malzoni, erguido no trecho mais caro da Avenida Brigadeiro Faria Lima, na região do Itaim-Bibi, zona sul da cidade. Formado por duas torres de 19 andares e uma de 11, o empreendimento vai abrigar escritórios de alto luxo de empresas internacionais, como Google e Banco da China, além de um restaurante do Grupo Fasano. Construído pela Brookfield, o conjunto já recebeu aval da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) e agora só aguarda a licença de funcionamento, ainda sem data para sair.