Megapainel da Olimpíada é atração no Rio Um painel de mil metros quadrados com milhares de miniplacas de LED, do mesmo tipo das que foram usadas na abertura e encerramento dos Jogos Olímpicos de Londres, será a grande novidade do palco principal do Réveillon de Copacabana, na zona sul do Rio. A Riotur espera 2 milhões de pessoas; 752 mil delas, turistas. O esquema de trânsito para este ano também é uma novidade: nem mesmo os moradores poderão circular de carro pelo bairro entre 22h de hoje e 4h de amanhã.