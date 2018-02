Megacarreta é removida da Washington Luís; veículo agora está na Imigrantes A carreta superdimensionada que tombou no dia 2 foi finalmente removida da Avenida Washington Luís, na zona sul de São Paulo. Os trabalhos duraram toda a madrugada de ontem e as vias foram liberadas por volta das 8h. A carreta carregava um transformador de 198 toneladas em direção ao Porto de Santos e retomou o trajeto ontem à noite. O veículo deixou marcas de pneus no asfalto da Avenida Cupecê e danificou cabos da Eletropaulo até chegar à Rodovia dos Imigrantes. No recuo do km 16, o transformador passou por uma inspeção da fabricante. A avaliação não identificou danos externos. A operação para levar o equipamento a Santos será retomada hoje à meia-noite.