Mega Sena tem um só acertador

Uma única aposta, realizada em Indaiatuba, interior de São Paulo, acertou as seis dezenas do concurso 1.079 da Mega Sena e vai receber o prêmio de R$ 4.033.499,58. A Quina teve 150 acertadores e vai premiar cada um com R$ 7.545,01. Outras 8.339 apostas receberão R$ 193,88 cada uma, por terem acertado o Terno.

O próximo concurso - que tem final zero e premiação especial - tem estimativa de pagar até R$ 12 milhões para os seis acertos, no dia 6.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As dezenas foram sorteadas foram: 05 - 12 - 24 - 28 - 36 - 37.