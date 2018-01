A Mega-Sena pode entregar neste sábado o prêmio acumulado de R$ 24 milhões, no sorteio de número 1110. Desde o dia 29 de agosto, quando um apostador ganhou R$ 21 milhões, ninguém acertou as seis dezenas, e o prêmio já acumulou quatro vezes.

O último sorteio ocorreu na quarta-feira, dia 16, quando saíram os números 06, 08, 11, 14, 29 e 52.

As apostas, no valor de R$ 1,75, podem ser feitas em qualquer casa lotérica até as 19h.