Mega-Sena sai para apostas de GO e PR

Ricardo Valota, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Dois apostadores, um da cidade de Jaraguá (GO) outro de Curitiba (PR), acertaram as seis dezenas do concurso 1.399 da Mega-Sena sorteadas nesta quarta-feira, 20. Cada um irá receber um prêmio de R$ 19.136.470,53 segundo a Caixa Econômica Federal (CEF).

A quina saiu para 648 pessoas e paga R$ 5.950,16 para cada uma. Cada um dos 9.834 apostadores que fizeram o terno irá receber R$ 560,11. A estimativa de prêmio para o próximo concurso, do dia 23, é de R$ 20 milhões. As seis dezenas sorteadas foram: 34 - 39 - 43 - 56 - 57 - 60.