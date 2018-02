Mega-Sena: sai 1º prêmio para bolão oficial

O primeiro bolão oficial da Caixa Econômica Federal a ganhar a Mega-Sena saiu sábado no Ceará. A aposta do concurso 1.433 foi feita por 14 pessoas, que apostaram dez números em uma lotérica de Viçosa do Ceará, a 340 quilômetros de Fortaleza. O prêmio total foi de R$ 28 milhões, ou R$ 2 milhões para cada um. Para entrar no bolão, cada ganhador pagou R$ 30, totalizando R$ 420 pela aposta.

Se o concurso tivesse sido feito antes do dia 1.º deste mês, no entanto, a divisão do prêmio poderia ter acabado em um conflito judicial. Foi só nessa data que a Caixa oficializou as apostas feitas em bolão, regularizando uma situação que causava incerteza a quem apostava em conjunto. Como as lotéricas não reconheciam oficialmente esse tipo de aposta, o grupo tinha de retirar o prêmio com um recibo, enquanto a maioria dos participantes tinha, no máximo, cópias do bilhete como comprovantes.

Com a mudança, cuja intenção é oferecer mais segurança aos apostadores, cada um ganha um recibo de cota, respeitando os limites de cada modalidade. No caso da Mega-Sena, até cem pessoas podem dividir o prêmio; no caso da Quina e da Lotofácil, 25; da Loteca e da Dupla Sena, 50. Além disso, as próprias casas lotéricas podem oficializar os bolões organizados pelos próprios estabelecimentos.

A nova regra permitiu que cada um dos ganhadores retirasse o prêmio de maneira independente. A Caixa não exige que ele seja recebido na cidade em que foi feita a aposta, bastando recibo, identidade e CPF do premiado para que o dinheiro seja retirado em qualquer agência da Caixa no País.

Até agora, dos que já retiraram suas cotas, nenhum recebeu o dinheiro em Viçosa do Ceará. Quatro retiraram sua parte da premiação na cidade vizinha de Tianguá, dois em Sobral, a cerca de 120 quilômetros, um em Fortaleza e um em Parnaíba, no Piauí.

Por terem pedido anonimato, ainda não se sabe a identidade dos ganhadores. Há boatos, no entanto, de que sejam jovens que fizeram a aposta por meio de um apostador profissional.

Arrecadação. Os funcionários da lotérica de Viçosa do Ceará contam que as apostas conjuntas aumentaram bastante desde o começo das regras do bolão oficial. E essa percepção é confirmada pela própria Caixa. Segundo a assessoria de imprensa do banco, nas duas semanas iniciais de reconhecimento de bolões oficiais, foram registrados 478.167 em todo o País.

O novo tipo de aposta foi responsável pela arrecadação de R$ 22,3 milhões, somando Loteca, Quina, Lotofácil, Dupla Sena e Mega-Sena. Só essa última recebeu mais de R$ 15,6 milhões em apostas de bolões.