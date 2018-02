Mega-Sena pagará R$ 63 milhões para jogo de SE

SÃO PAULO - Um apostador de Aracaju, em Sergipe, foi o ganhador do concurso 1315 da Mega-Sena, realizado nesta quarta-feira, 31, e receberá prêmio no valor de mais de R$ 63,9 milhões. As dezenas sorteadas foram 01-27-29-38-50-52.

Outros 108 jogadores acertaram a Quina e receberão aproximadamente R$ 43,2 mil; a Quadra saiu para 9.003 apostadores com prêmio no valor de R$ 741,88. O próximo concurso da Mega-Sena será realizado no dia 3 de setembro e a premiação máxima é estimada em R$ 2,5 milhões.