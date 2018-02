Mega-sena deve pagar R$ 2 milhões nesta quarta

SÃO PAULO - O concurso 1.371 da Mega-Sena pode pagar nesta quarta-feira, 14, R$ 2 milhões aos apostadores que acertarem as seis dezenas, que serão sorteadas a partir das 20h25, no Caminhão da Sorte estacionado no Parque de Exposições Cerro Negro, em Ituporanga, em Santa Catarina, de acordo com informações da Caixa Econômica Federal.

A aposta mínima, na Mega-Sena, é de R$ 2 e pode ser efetuada até as 19h (horário de Brasília), em qualquer uma das mais de 11 mil lotéricas da Caixa Econômica Federal espalhadas pelo país.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na semana passada, a Mega-Sena sorteou um prêmio acumulado de R$ 14,9 milhões. Um único apostador da Bahia realizou as duas apostas premiadas e resgatou o prêmio na última segunda-feira, segundo a CEF.

Loterias - A Lotomania, que também será sorteada nesta quarta-feira, está com um prêmio milionário acumulado, e pode pagar a maior bolada da semana: R$ 9 milhões. A Timemania tem previsão de prêmio de R$ 5,8 milhões. As apostas também estão abertas até as 19h. Além de ganhar na faixa principal, acertando os sete números, leva prêmio quem acertar seis, cinco, quatro e até três números. Caso o Time do Coração escolhido seja sorteado, o apostador também ganha um prêmio extra.