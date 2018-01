Mega-Sena da Virada pode chegar a R$ 150 milhões

O prêmio do sorteio especial da Mega Sena para a virada do ano pode chegar a R$ 150 milhões, segundo informou a Caixa Econômica Federal (CEF) nesta quinta-feira, 31. As apostas se encerraram às 14 horas desta quinta efetuar as apostas.

Segundo a CEF, considerando as apostas realizadas até as 11 horas desta quinta, o prêmio atual já passa de R$ 140 milhões.

O prêmio é um recorde absoluto, de acordo com a CEF, já que aproximadamente 70 milhões de apostadores efetuaram até agora mais de 200 milhões de apostas. O maior prêmio pago pela Mega-Sena foi de R$ 64,9 milhões em outubro de 1999. Convertida nos valores atuais, a quantia seria de R$ 115 milhões.

As apostas para a Mega da Virada seguiram até as 14 horas e o sorteio será realizado a partir das 20 horas, na Estação da Luz em São Paulo com transmissão pela Globo, SBT, Record, Rede TV, TB Band e Rádio Nacional. O apresentador do sorteio será o ator Luigi Baricelli.

Atualizada às 14h20 para acréscimo de informações