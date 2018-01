Mega-Sena da Virada deve pagar R$ 200 milhões

SÃO PAULO - As apostas para a Mega da Virada começam nesta segunda-feira, 11, e a estimava da Caixa é que o sorteio, no dia 31 de dezembro, renda um prêmio de R$ 200 milhões.

As apostas com volante específico terão o mesmo custo das apostas regulares, e podem ser feitas em qualquer uma das mais de 12.600 lotéricas do País.

O prêmio da Virada não acumula. Caso não haja ganhador com as seis dezenas sorteadas, o valor será somado ao rateio dos acertadores de cinco números e assim sucessivamente.

Segundo a Caixa, a Mega da Virada é o concurso mais popular entre os sorteios especiais das loterias. A primeira edição foi realizada em 2009 e pagou R$ 144,9 milhões divididos por dois ganhadores. A última edição, em 2012, rendeu um prêmio de R$ 244,7 milhões para três ganhadores, de Aparecida de Goiânia (GO), Franca (SP) e São Paulo (SP).

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Curiosidade. Segundo a Caixa, o prêmio de R$ 200 milhões previsto para este ano rende R$ 1,2 milhão por mês em uma poupança do banco, o equivalente a cerca de R$ 40 mil por dia.

Bolão. As apostas coletivas também já podem ser registradas. Para participar, é preciso formar um grupo, escolher os números da aposta e registrar a quantidade de cotas em qualquer uma das lotérica. A aposta gera um recibo de para cada participante, que poderá resgatar a sua parte do prêmio individualmente. O mínimo de cotas para aposta coletiva é de duas, e o máximo, de 100.

De acordo com a Caixa, a probabilidade de acerto da aposta simples, de seis números, é de uma em 50 milhões. Na aposta de 10 números, a chances aumenta para uma em 238 mil.