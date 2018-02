Carolina Spillari, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - A Mega-Sena acumulou no sorteio realizado na quarta-feira, 1º, em Oieiras, Piauí. Foram sorteadas as dezenas 17, 30, 32, 40, 42 e 56. O valor acumulado é de mais de quase R$ 44 milhões de reais. A estimativa de prêmio para o próximo sorteio no dia 4 de junho é de R$ 52 milhões.