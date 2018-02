Mega Sena acumula e pode pagar R$ 33 milhões no próximo concurso

Ninguém acertou as seis dezenas sorteadas na noite desde sábado, 20, na cidade de Luziânia (GO), pelo concurso 1.312 da Mega Sena. As dezenas sorteadas foram: 05 - 20 - 22 - 28 - 29 - 30. O prêmio está acumulado há cinco concursos.

O próximo sorteio está marcado para o dia 24 de agosto, com estimativa de prêmio de R$ 33 milhões.

Segundo a Caixa, 201 apostadores acertaram a Quina e levaram, cada um, R$ 13.386,76, enquanto 10.377 pessoas acertaram quatro dezenas e ganharam um prêmio de R$ 370,42.