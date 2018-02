Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 32 milhões

SÃO PAULO - A Mega-Sena acumulou na noite desta quarta-feira, 3, e deve pagar prêmio de R$ 32 milhões no próximo sorteio, a ser realizado no dia 6 deste mês. As seis dezenas sorteadas hoje no concurso 1306 foram: 06-19-22-34-43-45.

No sorteio de hoje, realizado em Pouso Alegre, Minas Gerais, 167 apostadores acertaram a Quina e receberão R$ 14.988,50; outros 10.694 fizeram a Quadra com prêmio no valor de R$ 334,37.