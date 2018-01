Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 25 milhões no sábado

SÃO PAULO - Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 1.319 da Mega Sena, sorteadas nesta quarta-feira, 14, em Alegrete, Rio Grande do Sul. Por causa disso, o prêmio acumulou e a Caixa Econômica Federal estima pagar R$ 25 milhões no próximo sorteio a ser realizado no sábado, 17.

Os números sorteados hoje foram: 04 - 05 - 16 - 18 - 27 - 51. Segundo a Caixa, 103 apostadores acertaram a Quina e levarão R$ 17.148,38 cada. Outros 7.798 bilhetes acertaram a Quadra e receberão R$ 323,57 cada.