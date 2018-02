Medo faz PMs andarem em comboio e falarem em ‘código vermelho’

SÃO PAULO - A série de ataques que já matou 79 policiais militares neste ano transformou a rotina dos integrantes da corporação. PMs que moram na periferia de São Paulo já fazem comboios para não serem pegos sozinhos pelos criminosos na volta para casa. E há até quem fale em um "código vermelho", que prevê a morte de dez bandidos para cada PM assassinado. Mudar de cidade é outra alternativa que vem sendo cogitada por alguns.

"Policiais que moram nas zonas leste e sul se juntam e vão de moto ou mesmo de carro para se precaver", conta o sargento Nelson José de Brito, de 49 anos, que trabalha na região do Jardim Ângela, na zona sul, no 37.° Batalhão da PM - onde atuava o soldado Hélio Miguel Barros, de 36 anos, assassinado na segunda-feira em Taboão da Serra.

Com 29 anos de profissão, o sargento Brito toma precauções antes de voltar para casa, no Capão Redondo. "Ligo para minha mulher para saber se há algum estranho rondando", diz. No entanto, ele se recusa a tirar a farda na volta do trabalho. "Acho isso um constrangimento."

Outros na região, porém, não veem o menor problema em guardar a farda na bolsa. "Mesmo com as pessoas sabendo que sou policial, é bom evitar que fiquem me ‘ganhando’ na volta para casa", diz um soldado de 30 anos que trabalha na zona sul. Ele prefere pagar o ônibus - policiais têm o benefício de usar o transporte público gratuitamente desde que estejam uniformizados - a evitar exposição.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Alguns encontram saídas mais radicais: um PM da região do Campo Limpo, na zona sul, planeja deixar o Estado por causa da insegurança. E o medo também chegou aos policiais civis. Um investigador de Taboão da Serra, na Grande São Paulo, cidade que foi cenário de cinco mortes depois do assassinato do soldado Hélio Barros, evita fazer os mesmos caminhos. "Além disso, estou usando o carro da minha mulher. Os ladrões só estão matando quem fica vacilando", diz.

Alerta. O capitão Evanilson Souza, do 37.º BPM, afirma que o soldado Helio Miguel Barros é o segundo morto por criminosos na região. Em julho, foi assassinado no bairro o soldado Paulo César Lopes Carvalho. "Isso não gera um revanchismo, mas uma sensação de alerta."

Nem todos, porém, pensam assim. Um soldado da zona leste afirma que os praças da PM estão em "código vermelho". "Para cada PM morto, é para matar dez, fazer chacina", diz, explicando a principal regra do código. "Nosso ditado é que o Romão (Gomes, presídio da PM) tem duas portas, uma de entrada e uma de saída. O caixão tem apenas de entrada", conta. Segundo ele, os policiais estão levantando endereços de criminosos ligados a facções criminosas em seus bairros. "Se me matarem, já vão saber que é para zerar fulano, sicrano e beltrano." Segundo ele, as mortes seriam uma maneira de "fazer os bandidos verem que não vale a pena matar PM".

Terror. Recém-eleito vereador de São Paulo, o capitão da reserva Conte Lopes diz que os policiais estão aterrorizados. "Eu peço socorro ao governador... Não podemos estar nessa situação. Os caras matando policial na frente dos filhos, da mulher, e está normal?", questiona o parlamentar, que atuava na Rota.

Nas redes sociais, PMs têm protestado pedindo segurança. Uma das imagens divulgadas mostra o símbolo da corporação manchado de sangue, com os dizeres: "Desde janeiro, policiais militares estão sendo assassinados. Basta!" Outros protestos usam fotos do governador Geraldo Alckmin (PSDB) e do secretário da Segurança Pública e cobram solução para o problema. / Colaborou Bruno Paes Manso