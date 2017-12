Medidas deveriam ser feitas para equilibrar interesses A "bancada da bala", de vereadores ligados às forças policiais, tem se esforçado em produzir legislação para combater as diversas expressões do funk. Além da lei que proíbe o som alto em carros, aprovou, no começo de dezembro, uma lei (que ainda aguarda sanção do prefeito) proibindo os bailes funk e que é defendida pelos autores como "complementar" à primeira. Em vez de tentar mediar e regulamentar os conflitos entre o direito à participação cultural e ao sossego, as iniciativas buscam apenas reprimir e perseguir uma expressão cultural particular, o funk.