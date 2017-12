Medida pode evitar o colapso, mas exige regras cuidadosas Aproveitar a água dos outros sistemas integrados é uma medida paliativa e emergencial mais adequada do que usar a água do volume morto do reservatório - porque ajuda a evitar o colapso total do Sistema Cantareira, cujo reabastecimento seria muito mais difícil com o manancial seco - e melhor do que aplicar o racionamento de água, que penalizaria toda a população.