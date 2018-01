Medida era esperada, mas não reduz efeito sobre a classe média Era de se esperar que o teto de reajuste do IPTU fosse reduzido na Câmara Municipal diante da rejeição dos paulistanos à proposta inicial, um cenário semelhante ao de 2009, quando os vereadores frearam o aumento proposto pela gestão Gilberto Kassab. O prefeito Fernando Haddad (PT) sabe que a planta genérica de valores da cidade está bastante desatualizada e que tem margem política para promover o ajuste no início do mandato. Mas fazê-lo de uma só vez é desgastante à população da capital, em especial da classe média, que não recebe nenhum tipo de isenção e pode se ver obrigada a mudar para a periferia ou imóveis menores.