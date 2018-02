Medida é avanço no combate à truculência policial? SimÉ positiva a preocupação em parar com as mortes. É para fazer o razoável virar norma. Mostra uma preocupação em parar com essas mortes. Mas é algo tão absurdo ter de parar como se fosse incontrolável ter de matar. Demonstra uma preocupação do secretário em conter essa alucinação, essa mortandade. A caracterização de resistência seguida de morte foi utilizada na época da ditadura, algo que a PM mantém até hoje. Meu pai foi assassinado e essa foi a justificativa, de que ele resistiu à prisão. A pessoa se torna causadora da própria morte. E não há local de crime porque a pessoa foi socorrida pelo policial ao hospital. Agora, é lamentável ter de colocar focinheira para evitar que matem. O absurdo é colocar uma norma para voltar à normalidade. É a declaração de descontrole. O natural seria socorrer a pessoa.