Medida deve ser aplicada na Marginal do Tietê A Prefeitura estuda estender a restrição aos caminhões para a Marginal do Tietê. A medida está vinculada ao término da construção de 4,5 km de pistas marginais na Avenida Jacu-Pêssego, na zona leste, iniciada em março, que deve terminar em outubro. O secretário municipal dos Transportes, Marcelo Cardinale Branco, disse que não há prazo para a adoção da medida. O prefeito Gilberto Kassab afirmou que a CET fará avaliações. "Nosso objetivo é restringir ao máximo o transporte de carga de dia." O diretor do sindicato das empresas de transporte de carga, Adauto Bentivegna Filho, critica o plano. "A Prefeitura precisa é ajudar a terminar o Rodoanel."