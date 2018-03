Médicos correm contra o tempo Salvar pacientes com diabete e hipertensão é a prioridade das equipes de socorro formadas por militares e voluntários, oito dias após o temporal que devastou parte da região serrana do Rio. Nas áreas isoladas, em que o fornecimento de energia elétrica foi interrompido e as estradas foram destruídas, os helicópteros são o único meio de ajudar os moradores que precisam de atendimento médico.