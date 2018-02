Médicos contradizem PM sobre morte de assaltante Peritos e médicos ouvidos pelo Estado afirmaram ontem que o assaltante Douglas da Silva Pereira, de 25 anos, que matou com um tiro na cabeça o policial militar Bruno de Castro Ferreira após assalto no centro do Rio, quarta-feira, entrou em choque e morreu quase instantaneamente após baleado. As conclusões colocam em dúvida a versão da Polícia Militar, segundo a qual ele morreu a caminho do hospital, depois de ser alvejado pelo PM no local do assalto.