Médico receita ida ao lago do Ibirapuera

Tanta poluição prejudica não somente os pulmões, mas também a voz do paulistano. O médico otorrinolaringologista José Eduardo Pedroso tanto preza pela conservação das cordas vocais do cidadão que até seus gostos acabam influenciados por isso. Ele tem carinho especial pelo lago do Parque do Ibirapuera. "Em dias de baixa umidade, entre outros cuidados, um passeio ao redor do lago faz bem. Por isso, aprecio também", conta o médico, coordenador da Campanha Nacional da Voz, que começa hoje, no próprio Ibirapuera. "O parque todo, aliás, é um bom local para apreciadores de vozes e sons. De pássaros às pessoas conversando."

A Campanha Nacional da Voz, que conta com estrutura inflável reproduzindo uma laringe humana, vai até domingo.