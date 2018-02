Médico é intimado para explicar falta de cirurgia A Polícia Civil intimou cinco médicos do Hospital Salgado Filho, no Méier, zona norte do Rio, onde Adrielly dos Santos Vieira, de 10 anos, foi atendida após ser atingida por bala perdida na madrugada de terça-feira. Ela esperou por sete horas para fazer a cirurgia, pois o neurocirurgião plantonista não estava.