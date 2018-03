Médico e ex-vereador de Cubatão-SP é encontrado morto

O corpo do médico e ex-vereador de Cubatão, no litoral de São Paulo, Aniz Rahal Maluf foi encontrado baleado, na noite de domingo, 28, dentro de seu carro, no km 254 da Rodovia Cônego Domênico Rangoni, em Santos. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o veículo de Maluf foi encontrado por volta das 19h30 com pelo menos cinco tiros.

O velório é realizado hoje, na Câmara Municipal de Cubatão, e no final da tarde o médico será enterrado na cidade de Potirendaba, interior de são Paulo, onde nasceu em 1949.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Aniz Rahal Maluf era médico cardiologista. Atualmente ele trabalhava no Pronto Socorro do Jardim Casqueiro. Em 2000, elegeu-se vereador pelo Partido Progressista Brasileiro (PPB) com 782 votos, tendo exercido o mandato de 2001 a 2004. Em 2006, candidatou-se pelo PDT a deputado estadual. Nas últimas eleições municipais, pelo PTB, assumiu a candidatura a prefeito - com a impugnação da candidatura do ex-prefeito Nei Eduardo Serra, do qual era candidato a vice - obtendo, então, 3.566 votos.