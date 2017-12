Médico baleado por paciente dentro de consultório tem alta

SÃO PAULO - O urologista Anuar Ibrahim Mitre, de 65 anos, recebeu alta do Hospital Sírio-Libanês no sábado, segundo comunicado oficial divulgado na segunda-feira, 20, pela instituição. “O médico está em franca recuperação e seguirá em acompanhamento ambulatorial”, afirma a nota.

Um dos maiores especialistas em urologia do País, o médico estava internado desde o dia 15 de setembro, quando foi atingido por ao menos três tiros dentro de seu consultório, em frente ao Hospital Sírio-Libanês. Após atirar contra Mitre, o ex-médico do trabalho Daniel Edmans Forti deu um tiro na própria cabeça, de acordo com a polícia. Ele morreu antes de ser socorrido.

Integrante do conselho consultivo do Instituto de Ensino e Pesquisa do Sírio-Libanês, Mitre foi submetido a uma cirurgia na cabeça e no ombro - regiões atingidas pelos disparos. No dia 10 de outubro, os médicos que o atenderam já haviam constatado “ótima evolução” de seu quadro.