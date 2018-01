Médico assina atestado de óbito de paciente viva Um médico do Hospital de Saracuruna, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, atestou o óbito de uma paciente viva. Rosa Assis, de 60 anos, estava no necrotério do hospital quando parentes viram que ela respirava. A mulher ficou 2 horas em um saco plástico. A Secretaria de Estado da Saúde disse que abriu sindicância. Rosa chegou à emergência do hospital na sexta-feira com diagnóstico de pneumonia e respirava com ajuda de aparelhos. À noite, após alguns testes, o médico de plantão atestou a morte. O chefe do plantão, então, emitiu declaração de óbito. Do necrotério, Rosa voltou ao Centro de Tratamento Intensivo.