Médico acusado de negar atendimento a grávida depõe

O médico acusado de não prestar atendimento a três grávidas no Hospital Miguel Couto, no Leblon, na Zona Sul do Rio, chegou com cinco horas de atraso ao 14º DP, nesta segunda-feira, 13, para prestar depoimento. Segundo o inspetor André de Oliveira, o médico não havia comparecido para depor na sexta-feira, 10.

Uma das mulheres, com sinais de descolamento prematuro de placenta, teria sido mandada de ônibus a uma maternidade na zona norte, na quinta-feira, 2.

De acordo com Manuela Costa, de 29 anos, o obstetra rabiscou no braço dela com uma caneta o nome da Maternidade Fernando Magalhães, em São Cristóvão, e os números das linhas de ônibus que ela deveria pegar.

Ao chegar à maternidade ela foi submetida a uma cesariana de emergência. O bebê morreu. As outras duas grávidas não tiveram complicações nos partos. No começo do mês, um registro de ocorrência foi aberto para apurar o caso.