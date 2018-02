Medicina é a carreira que melhor remunera, diz Ipea Medicina é a carreira em que o profissional alcança a melhor remuneração no País: R$ 8.459. Depois está Odontologia, com R$ 5.367. Na outra ponta estão profissionais com ensino superior que trabalham com Filosofia e Religião, com salários de R$ 2.340 e R$ 2.175. Os dados são de um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) que avaliou 48 carreiras.