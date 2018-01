Médica vai para vila distante

Ninna faz parte do grupo de 13 estrangeiros (os outros são espanhóis e uruguaios) destacados pelo Mais Médicos para trabalhar na Paraíba. Ela vai morar na vila de Serra dos Brandões. Para chegar até lá é preciso enfrentar 36 km de estrada de barro. Na Vila dos Brandões há uma lan house, mercadinho, igreja, quadra de esportes, restaurante e uma rua pavimentada.

A cubana será recebida em uma solenidade e reunião com moradores do local. "Já alugamos uma casa mobiliada com geladeira, cama e sofá e comuniquei na Festa do Padroeiro a chegada da médica estrangeira. As pessoas aplaudiram muito", disse o prefeito de Picuí, Acácio Dantas (DEM).

Dantas lamenta que o governo contrate médicos de fora do Brasil, mas não vê outra alternativa. "Sofremos horrores porque ninguém quer trabalhar na Vila dos Brandões." / JANAÍNA ARAÚJO, ESPECIAL PARA O ESTADO