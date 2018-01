Médica paulista é morta a facadas

A médica paulista Glaucianne Hara, de 40 anos, foi morta a facadas na frente de um hotel em Torres, no Rio Grande do Sul. A Polícia Civil pediu a prisão preventiva do marceneiro Rodrigo Fraga da Silva, de 33 anos. Os dois se conheceram pela internet, há 3 anos, e mantinham um relacionamento. O marceneiro é casado. O suspeito se apresentou ontem à polícia, foi ouvido e liberado. A médica morava em Pindamonhangaba, no interior de São Paulo, e ia constantemente a Torres encontrar o marceneiro.