Médica diz que não matou pacientes em UTI e que pode ser vítima de vingança

"Nunca fui negligente. Nada mais fiz do que exercer, com respeito aos pacientes, a medicina extensiva", disse a médica em entrevista ao Fantástico, da TV Globo. Virgínia afirmou que as testemunhas que a delataram à polícia não conhecem a rotina médica e sugeriu que é vítima de vingança de funcionários que foram demitidos.

Sobre uma gravação em que manda "desligar" um paciente, Virgínia alegou que se referia à medicação, e não ao respirador. O Ministério Público Federal decide hoje se apresenta denúncia contra a médica.