Média de chuva em SP considera período de 1961 a 1990

Pelos dados do CGE, fornecidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), órgão ligado ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, são esperados para todo o mês de janeiro o equivalente a 239 milímetros de chuva em São Paulo. Até a manhã de hoje, o acumulado na cidade é de 221,2 milímetros – ou 92,55% do total, conforme os dados oficiais.

A questão é que a média de chuva considerada pelo CGE, com base no Inmet, é calculada levando-se em conta o intervalo de 1961 a 1990. No mês inteiro de janeiro de 2010, por exemplo, choveu efetivamente 461,3 milímetros, quase o dobro dos 239 milímetros esperados pelo CGE. Em janeiro de 2009, a precipitação foi de 246,4 milímetros – também acima do esperado – e, em janeiro de 2008, de 242,6 milímetros.

De acordo com o Inmet, a média de chuva esperada para a cidade é calculada com base em padrões internacionais. “Este valor de referência segue um padrão definido pela Organização Mundial de Meteorologia, que se baseia em períodos de 30 anos. O período de referência que consideramos é de 1961 a 1990″, explica Lauro Fortes, coordenador geral de Desenvolvimento e Pesquisa do Inmet.

A próxima atualização da média histórica será feita apenas em 2020, quando será considerado então o período de 1991 a 2020. Em todo o Estado de São Paulo, 13 pessoas já morreram por conta das chuvas desde a noite de ontem