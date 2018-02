Medalhista olímpico é rival de Kassab Aurélio Miguel (PR), de 48 anos, destacou-se como uns dos principais atletas do Brasil. Em 1988, o ex-judoca ganhou ouro nas Olimpíadas de Seul. Em 1996, foi bronze em Atlanta. Em 2001, encerrou a carreira esportiva e, no ano seguinte, chegou à política. Em 2004, foi eleito vereador com 38 mil votos e se reelegeu em 2008 com 50 mil. Nos últimos anos, tem se destacado como um dos principais opositores à gestão Gilberto Kassab (PSD). Líder da bancada do PR, já obstruiu votações importantes, como a concessão de R$ 400 milhões para o Corinthians fazer o Itaquerão. Kassabistas o acusam de insatisfação por não ser secretário de Esportes.