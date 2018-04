Mecânico é morto ao esperar amiga em banco O mecânico André Luiz Dantas de Souza, de 37 anos, foi morto com três tiros por um assaltante na porta de um banco na Avenida Celso Garcia, na zona leste de São Paulo. Souza estava no carro, esperando uma amiga que saía da agência com dinheiro que havia sacado. Ela foi abordada pelo assaltante, resistiu e foi baleada na perna. Quando foi ajudar, Souza foi atingido e morreu. O ladrão fugiu.