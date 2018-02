Mecânico cria 'museu da alegria' no centro

Flores e cataventos coloridos. Um cão prateado do tamanho de um tigre. Um jacaré que anda pelas paredes. Uma árvore de folhas azuis e um jogador de futebol que está de "castigo" há mais de um ano ao relento.

Não se trata de um quadro surreal, fruto de um sonho, mas da fachada do Atelier da Alegria (Avenida Marquês de São Vicente, 557, Bom Retiro; tel.: 3392-1631), na região central de São Paulo. Todos esses elementos foram construídos com materiais recicláveis, garrafas PET, calotas de carro, tampinhas de garrafas e até um antigo manequim.

Tudo obra do mecânico e funileiro aposentado Paulo Marino Egílio, de 76 anos. Marino transformou a brincadeira de fazer bonecos com restos de peças de automóveis em arte. No interior do ateliê há incontáveis obras que iluminam os olhos das crianças e dos adultos que visitam o local, aberto de terça a sexta-feira, das 14 às 17 horas.

O espaço existe há seis anos e foi montado depois que Marino se aposentou. A princípio, ele queria fazer um museu de robôs, tema fartamente abordado em suas obras. São pelo menos quatro, gigantescos - o maior tem 3 metros. Um deles, inclusive, ele jura ter participado do antigo programa do palhaço Bozo.

A instalação preferida de Marino é o "bailão do sucatão", animado pelo "conjunto aperta a porca". Trata-se de uma miniatura de um autêntico baile de forró com os casais dançando e um conjunto musical para animar o baile, tudo construído com porcas e parafusos. Além da esmerada montagem, há um sistema que dispara a tocar um forró do cantor Frank Aguiar.

Outro brinquedo que faz a alegria da criançada é o "cavalo sem vergonha", todo feito com abridores de latinha. O cavalo tem esse nome porque há um sistema hidráulico que faz com que ele faça "xixi" (na verdade água) nas crianças que estão na sua frente.

Marino projeta e constrói esses brinquedos em um quartinho em cima do galpão do ateliê. Nele fica estudando quais são os melhores materiais e formas de construir aquilo que já está pronto em sua cabeça. Pelo menos três escolas visitam o espaço por semana. Tudo começou com a propaganda boca a boca. Uma diretora foi falando com outra e Marino foi abrindo seu espaço. As visitas são gratuitas.

Brinquedos. O gosto por construir tantas engenhocas começou quando os filhos eram pequenos. Marino orgulha-se de nunca ter comprado nenhum brinquedo para os dois meninos. Todos foram feitos por ele.

O hobby tomou ares sérios na década de 1970, quando a Secretaria Municipal de Turismo promoveu concursos para premiar os melhores carros alegóricos no carnaval. Ele venceu quatro. E nunca mais parou de criar.