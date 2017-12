Mecânico aluga peça para carro fazer inspeção

Um mecânico do Sacomã, zona sul, foi flagrado alugando por R$ 100 um catalisador para carros passarem pela inspeção veicular ambiental. A prática foi descoberta pela Rádio Eldorado. "Eu coloco, aí você leva ele na inspeção, aí passa na inspeção, aí volta (para a oficina) e eu retiro ele e volto o seu de novo", disse o homem. Segundo ele, os concorrentes faziam isso e a procura era alta. Depois, ele disse que não alugava as peças, mas confessou já ter feito isso. A Controlar diz que "não tem como se responsabilizar pela conduta do proprietário do veículo". O Ministério Público vai investigar o caso.