MEC diz que 44 cidades terão vagas nos próximos anos Das cem cidades em que o atendimento do Bolsa Família é superior a 70%, 44 deverão receber novas creches nos próximos anos dentro do programa de expansão do governo federal. Segundo o Ministério da Educação (MEC), esses municípios têm obras em andamento ou em fase de licitação. Em dez deles, a aprovação deve sair até setembro.