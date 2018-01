'Me senti sendo jogado ao teto e depois ao chão' O bombeiro Renan de Oliveira, de 21 anos, acordou praticamente no ar. Manteve a calma e, com outro colega de profissão, ajudou nos primeiros socorros dentro do avião. Com duas médicas, eles usaram travesseiros e cobertores para imobilizar os feridos. Leia o relato de Oliveira ao Estado: