McCartney: briga e noite na fila por lugar no show

Segundo a PM, não era possível agir contra cambistas na fila porque eles não estavam vendendo ingressos, mas comprando. A venda era controlada pelo CPF de cada pessoa (uma pessoa comprava até seis ingressos). A venda por cambistas é crime contra a economia popular.

Foi confirmado ontem um segundo show no Morumbi, no dia 22. A pré-venda para clientes Cartões Bradesco terá início à meia noite desta quarta-feira pelo site www.ingresso.com. Na quinta-feira, às 8h, tem início a venda para o público em geral, pela internet, call center 4003-3222 e na bilheteria do Pacaembu.

Na semana passada, a pré-venda online esgotou em 2 horas e meia. O número de ingressos exclusivos para clientes Bradesco não foi informado, mas estima-se que sejam 70% do total.

Mesmo antes de terminarem as vendas, já começavam a surgir ofertas de revenda de entradas com ágio na internet. Ingressos que valiam R$ 700 custavam até R$ 2 mil ontem. Para o show em Porto Alegre, no dia 7, chegava a R$ 1,2 mil. O gramado comum, em Porto Alegre e São Paulo, tinha revenda entre R$ 400 e R$ 1 mil, segundo informou o site Terra. "Após chuva, sol e 9 horas de fila, finalmente estou com meus ingressos do Paul em mãos", festejou em seu Twitter Ana Carol Sanches.

O show do dia 21 terá transmissão pela Rede Globo.