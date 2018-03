MC Gui é conduzido a delegacia por dirigir sem habilitação

SÃO PAULO - O funkeiro MC Gui, de 18 anos, foi conduzido a uma delegacia de São Paulo na madrugada desta quinta-feira, 13, por dirigir sem habilitação e por desobedecer ordens policiais. O jovem, que dirigia uma Land Rover Discovery, foi perseguido pela polícia da Avenida Vereador Abel Ferreira até chegar em casa, na Rua Francisco Zicardi, na zona leste, por não ter obedecido a ordem de parar.

Os policiais começaram a perseguição porque, segundo o boletim de ocorrência, Gui dirigia em alta velocidade. O artista assinou dois termos circunstanciados, fazendo compromisso de comparecer em juízo, e foi liberado em seguida.

Na ocorrência, policiais militares relataram que foi difícil alcançar o jovem e que ele não respeitou dois semáforos que estavam com sinal vermelho. Os policiais disseram ainda que emitiram sinais sonoros e luminosos para que o motorista parasse, mas foram todos desobedecidos. Só foi possível abordá-lo quando ele chegou em casa. O carro do cantor estava sem licenciamento e foi apreendido pela Polícia Militar, que aplicou multas administrativas.

No 31º DP (Vila Carrão), Mc Gui se defendeu dizendo que eu nenhum momento percebeu os sinais sonoros e luminosos, por isso continuou dirigindo. O funkeiro disse ainda que não passou em sinais vermelhos, mas sim amarelos. O Estado tentou contato com a assessoria do jovem, mas não recebeu retorno até a publicação desta matéria.

Na manhã de quinta-feira, foi postada na página oficial do cantor no Facebook uma foto de Mc Gui com as palavras "não me importo com o que os outros dizem, mas sim com o que eu penso".