Maurício Mattar terá de indenizar motoboy O ator Maurício Mattar foi condenado pela Justiça de São Paulo a pagar R$ 13 mil de indenização ao motoboy Rodrigo Antônio Martins de Matos. A sentença foi determinada pelo juiz Gustavo Dall"Olio. O ator atropelou o rapaz no dia 1.º de maio de 1999 e ainda o agrediu com socos. O atropelamento aconteceu na Avenida Juscelino Kubitschek. Segundo testemunhas, Mattar dirigia uma picape quando atropelou o motoboy. Após o acidente, o ator teria descido do carro e agredido Matos com socos e chutes.