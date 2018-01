Mauricio de Sousa cria HQ especial para despedida do Parque da Mônica

Thais Caramico, do Estadinho,

Mauricio mostra HQ que será sorteada entre frequentadores do Parque. Foto: Divulgação

SÃO PAULO - A quarta-feira (dia 17) vai ser de cinzas no Shopping Eldorado. Pós carnaval, o Parque da Mônica será fechado, para reabrir em breve em outro endereço, ainda não divulgado.

Durante o feriado prolongado, todos os visitantes do parque receberão uma senha para concorrer a uma página de HQ desenhada por Mauricio de Sousa especialmente para a despedida do Parque, que será sorteada na terça-feira, 16. O criador da Turma da Mônica estará no local na segunda (15) e na terça, mas não confirmou os horários.

Serviço

Parque da Mônica

Shopping Eldorado - Av. Rebouças, 3.970, Pinheiros, 3093-7766. 10h/17h (sáb. e dom., 11h/20h). Abre 2ª (15) e 3ª (16), 11h/20h. R$ 30 (adultos)/R$ 45 (crianças de 2 a 10 anos). Até 3ª (16).