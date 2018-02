Mau tempo fecha aeroportos no Rio e no interior de SP O mau tempo fechou ontem aeroportos do Rio e do interior de São Paulo. O Aeroporto Santos Dumont, no centro carioca, fechou às 17 horas e até as 22 horas permanecia sem pousos e decolagens. De acordo com a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), 68 voos foram cancelados.