Mau tempo faz motorista antecipar volta à capital

Após enfrentarem recorde de congestionamento na saída do carnaval - 214 quilômetros, às 18h30 de sexta -, motoristas devem encarar trânsito intenso hoje à tarde e amanhã pela manhã na volta a São Paulo. A boa notícia é que o mau tempo e o medo de enfrentar mais engarrafamentos já fizeram metade dos paulistanos que viajaram antecipar o retorno à capital pelas principais rodovias do Estado.

O pior horário para pegar estrada hoje é entre 14h e 23h - só na Via Dutra, que liga o Rio a São Paulo, a previsão é de 5.700 veículos por hora nesse período. Amanhã, o motorista deve evitar o horário das 6h ao meio-dia.

No litoral norte, a chuva já espantou metade dos turistas de carnaval. Dos 485 mil que saíram de São Paulo pelo corredor Ayrton Senna-Carvalho Pinto rumo às praias, 268 mil voltaram à cidade até as 22 horas de ontem. Pelo Sistema Anchieta-Imigrantes, circularam neste carnaval menos carros do que o esperado. Eram esperados 890 mil automóveis nas estradas, mas apenas 567 mil viajaram. Do total, 253 mil veículos voltaram a São Paulo até as 22h30 de ontem.

O mesmo ocorreu nas rodovias que levam para o interior. Só o Sistema Anhanguera-Bandeirantes, que liga São Paulo a cidades como Jundiaí e Ribeirão Preto, recebeu quase 500 mil veículos entre sexta-feira e sábado, mas metade retornou durante a tarde de ontem. A volta antecipada, porém, não causou congestionamento nas principais estradas, que apresentaram pistas livres nos dois sentidos.