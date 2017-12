Mau tempo faz avião da Gol arremeter duas vezes antes de pousar

SÃO PAULO - O voo Gol 1075, que saiu de Presidente Prudente às 15h26 com destino ao Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, arremeteu duas vezes antes de conseguir pousar em Viracopos.

Com previsão de chegada às 16h29 em Congonhas, o avião encontrou o aeroporto fechado neste horário por causa do mau tempo. Congonhas ficou fechado para pousos e decolagens por 20 minutos, entre as 16h23 e as 16h42. O piloto arremeteu e prosseguiu para o Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, onde também teve de arremeter pelo mesmo motivo.

A aeronave seguiu, então, para a terceira opção: Viracopos, em Campinas. Lá, o avião pousou às 17h17. Depois de uma hora de espera, às 18h20, o avião decolou novamente e conseguiu pousar em Congonhas às 18h55, duas horas e meia após a previsão inicial.

A Gol afirma que o procedimento de arremetida é comum e seguro e não oferece risco aos passageiros.