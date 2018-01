Mau tempo faz aeroportos de SP operarem com intrumentos

O mau tempo obrigava os Aeroportos de Congonhas, na zona sul da capital paulista, e de Guarulhos, na Grande São Paulo, a funcionar com o auxílio de instrumentos para pousos e decolagens. As operações, entretanto, não foram prejudicadas, segundo a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero). Em Congonhas, até as 7 horas, houve apenas um cancelamento em 19 vôos. Da meia-noite às 7 horas, Guarulhos registrou 2 atrasos superiores de 30 minutos, o equivalente a 11,1% dos 18 vôos programados, e um cancelamento.