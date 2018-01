Matarazzo tenta imprimir marca de ''xerife'' da Cultura Inicialmente, a gestão de Andrea Matarazzo na Secretaria de Estado da Cultura é tampão - ele assumiu em maio, a oito meses do fim do atual mandato. Portanto, a decisão (e vontade política) de tirar do papel a função de fiscalização do Condephaat e multar infrações em imóveis tombados no Estado é a chance de, em pouco tempo, deixar a marca na Cultura paulista.