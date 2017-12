Matarazzo responderá a processo por dizer que CPI da água é ‘teatro’

SÃO PAULO - O vereador Andrea Matarazzo (PSDB) vai responder a um processo interno na Corregedoria da Câmara Municipal por ter ofendido a Casa e o vereador José Police Neto (PSD). A decisão foi tomada após a revelação da existência de um vídeo no qual o tucano diz que a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) instaurada para investigar a Sabesp é só um “teatro”, sem a menor consequência.

Na conversa com a presidente da Companhia de Saneamento Básico de São Paulo, Dilma Pena, em reunião realizada pela CPI no dia 8, Matarazzo ainda classifica Police Neto como “vagabundo” e Dilma o chama de “sem-vergonha”. Divulgada pelo jornal Folha de S.Paulo, a conversa ocorreu no dia 8, antes de Dilma iniciar seu depoimento aos integrantes da CPI, e foi captada pelos microfones oficiais da Câmara.

As declarações do tucano paralisaram a sessão plenária desta quarta-feira, 15. Police Neto informou na tribuna que vai processar Matarazzo nas esferas cível e criminal. Já o tucano se mostrou constrangido e pediu desculpas. Em nota, ele ainda reclamou do vazamento, “sabe-se lá com que objetivo”, de uma conversa privada.

Convidada a participar da reunião realizada nesta quarta pela CPI da Sabesp, Dilma Pena também se desculpou. “A conversa que tive, particular e fora do período institucional dessa casa, com o amigo de longa data, me constrange profundamente. Foi um comentário infeliz”, disse. Segundo ela, não houve intenção de “macular a Casa nem a pessoa citada”.

O presidente José Américo (PT) ficou de entregar hoje um relatório técnico que explique como as imagens e o áudio foram repassados à imprensa.